Caminhonete capota e idosa de 68 anos morre em Viçosa do Ceará

Um acidente envolvendo uma caminhonete deixou uma idosa morta no fim da tarde desta quinta-feira (30), no município de Viçosa do Ceará, na Região da Ibiapaba do Estado.



Segundo informações de guardas municipais da cidade, que atenderam a ocorrência, o condutor da caminhonete trafegava pela localidade Passagem da Onça, na Zona Rural da Cidade quando perdeu o controle do veículo e capotou. Uma mulher identificada como Luzia Francisca dos Santos de 68 anos veio a óbito no local.

No veículo haviam quatro pessoas. O corpo foi conduzido para o núcleo da Pefoce de Sobral. O motorista e os outros dois passageiros foram socorridos para o hospital municipal local e liberados após atendimento. Um boletim de ocorrência (B.O) foi registrado na Delegacia Regional de Sobral.