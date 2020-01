Caminhoneiro morre e três pessoas ficam feridas após serem atingidas por raio em Jaguaruana

Um caminhoneiro de 37 anos, natural de São Paulo, morreu, e outras três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um raio na localidade de Sítio Perereca, em Jaguaruana, no interior do Ceará, no início da tarde desta quinta-feira (9).

Segundo a polícia, o caminhoneiro e o auxiliar dele, de 39 anos e nascido no Paraná, descarregavam o caminhão no momento em que foram atingidos pela descarga elétrica.

Conforme o delegado Alisson Nunes, da Delegacia Municipal de Polícia Civil da cidade, todos foram levados para atendimento médico no Hospital Municipal de Jaguaruana. O caminhoneiro, contudo, não resistiu. Não foi informado o estado de saúde das outras três vítimas.