Caminhoneiro alcoolizado colide com moto e mulher morre em São Benedito

Um acidente provocado por um caminhoneiro alcoolizado levou a morte de uma motociclista de 46 anos no Centro de São Benedito, na Serra da Ibiapaba, na manhã deste sábado (15). Segundo a Polícia, o motorista do caminhão estava alcoolizado, invadiu a preferencial e colidiu com a moto em velocidade acima da permitida. Ele foi detido pela Polícia Militar.

A vítima, Fátima de Albuquerque, morreu durante o atendimento médico, devido aos ferimentos. Ela levava sua filha na moto, de 12 anos, que teve ferimentos leves. A adolescente foi levada a uma unidade hospitalar e passa bem.

Segundo a Polícia Militar, o motorista foi detido e levado à Delegacia Regional de Tianguá. O suspeito foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo, dirigir sobre efeito de alcool, omissão de socorro à vítima e dirigir com carteira nacional de habilitação vencida.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da colisão, que ocorreu no cruzamento entre as Ruas Aristides Barreto e Capitão Miranda. Pessoas que passavam pelo local correram para prestar socorro às vítimas.

O velório de Fátima ocorreu na tarde deste sábado e a vítima deve ser enterrada no próximo domingo (16).