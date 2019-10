Caminhão transportando madeira capota na BR-222 em Tianguá; motorista morre preso às ferragens

Um caminhão transportando madeira capotou e o motorista do veículo morreu na BR-222, no km 296, na Serra da Ibiapaba, em Tianguá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro que estava no caminhão ficou com ferimentos graves e foi levado para uma unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a PRF, as causas do acidente vão ser investigadas. A vítima foi identificada como Stênio José Lima Pinheiro, 34 anos, que ainda permanecia na manhã desta segunda-feira (28) preso às ferragens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar o corpo e a PRF foi ao local para atender a ocorrência.

Após o acidente, parte da carga de madeira ficou espalhada pela via e curiosos foram ao local para verificar a situação.