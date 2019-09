Caminhão tomba após tentativa de assalto na BR-116 em Russas

Um caminhão tombou no KM 147, na BR-116, em Russas, na região do Vale do Jaguaribe, na madrugada deste sábado(7).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão informou aos agentes que foi abordado por quatro pessoas em um veículo Gol vermelho. Durante a abordagem, ele perdeu o controle da direção e tombou o veículo. Os suspeitos fugiram.

O condutor não ficou ferido e o caminhão transportava alimentos diversos. A PRF foi ao local, e orientou o motorista a comparecer à delegacia e fazer os devidos procedimentos.

Até o fim da manhã deste sábado, o veículo continuava na rodovia aguardando um caminhão reboque.