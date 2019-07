Caminhão sobe calçada e atinge muro após motorista perder o controle do veículo, em Fortaleza

Um motorista foi detido depois de causar um acidente após perder o controle de um caminhão. O veículo subiu a calçada e atingiu um muro na Av. Dr. Theberge, no Bairro Cristo Redentor, na noite desta segunda-feira (16).

Um outro homem que estava no veículo afirmou que ele e o amigo passaram em um bar depois de sair do trabalho, mas se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

Segundo a polícia, após o acidente, os dois tentaram fugir do local, mas uma equipe do Patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar, que passava pela avenida, conseguiu impedir a fuga da dupla.

O caminhão ficou estacionado em cima da calçada e causou danos leves ao muro, mas não chegou a comprometer a estrutura a ponto de causar o desmoronamento. Não houve feridos.

Eles foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.