Caminhão pega fogo na BR-116, em Horizonte; veja vídeo

Um caminhão pegou fogo no km 37 da BR-116, no município de Horizonte, por volta das 15h20 desta quinta-feira (25). As chamas começaram pouco depois que o veículo saiu de um posto de combustível. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro informou que abasteceu o veículo com óleo diesel em um posto na rodovia e, pouco tempo após sair do local, as chamas começaram. Ele acredita que o combustível pingou em alguma parte metálica do veículo, que aquece, e por isso o automóvel pegou fogo. Assim que percebeu as chamas, o motorista parou e desceu do veículo.

Ainda segundo os bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente porque o caminhoneiro transportava uma carga de banheiro químico, que possui material inflamável.

Uma guarnição dos bombeiros do município de Horizonte foi até o local e controlou o incêndio.