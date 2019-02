Caminhão é incendiado em pedreira no município de Maracanaú

Um caminhão foi incendiado dentro de uma pedreira na Rua Pedro Adriano, no Bairro Olho D'Água, em Maracanaú, por volta das 19h30 desta terça-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, cerca de quatro homens entraram no local e atearam fogo no veículo, que estava estacionado. Além do caminhão, as chamas também atingiram parte de um galpão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Não há registro de feridos.

Segundo a polícia, o caminhão destruído pelo fogo estava desativado e não era mais utilizado para trabalhos na pedreira.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na área a procura dos suspeitos. A Polícia Civil também esteve no local para realizar os levantamentos preliminares sobre o ataque criminoso. A suspeita é que os criminosos tenham entrado na pedreira, que possui uma área extensa, através de uma cerca localizada em um matagal no entorno da empresa.

SSPDS nega que ação tenha sido criminosa

Em nota na manhã desta quarta-feira (30), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) negou que o caso se trate de uma ação criminosa. De acordo com o órgão, câmeras de segurança não registraram a presença de invasores e funcionários da empresa relataram não ter visto ninguém próximo ao caminhão. Mais tarde, a Polícia Militar do Ceará (PCCE) informou que, segundo um "laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará, as causas do incêndio do caminhão que pegou fogo na madrugada de hoje, em Maracanaú/CE, não estão relacionadas a ataques criminosos, mas sim a um sinistro ocorrido no veículo".