Caminhão de lixo da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara é incendiado

Um caminhão de lixo foi incendiado na CE-182, próximo ao entroncamento com a CE-085 (conhecido como Trevo do Preá), no município de Cruz, por volta das 21h desta quinta-feira (25). A rodovia é a principal via de acesso do município ao Aeroporto Regional de Jericoacoara.

De acordo com um morador da região que preferiu não se identificar, o caminhão pertence a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara e estava quebrado há mais de cinco dias na rodovia. Para ele, o ato de vandalismo foi motivado pelo abandono do veículo no local, o que prejudicou a coleta na região.

As chamas começaram por volta de 21h, conforme informou a equipe da Polícia MIlitar (PM) que atendeu a ocorrência. Populares ajudaram a controlar o fogo. O Corpo de Bombeiros foi até o local e fez o rescaldo do veículo, para que novos focos de incêndio não surgissem.

Ainda conforme a PM, o veículo será retirado pelos órgãos responsáveis da Prefeitura de Jijoca. A Delegacia Municipal de Jericoacoara investigará o caso.