Caminhão de coleta de lixo derruba fiação elétrica e causa incêndio em poste no Centro

Um caminhão de coleta de lixo derrubou parte da fiação elétrica de uma rua e ocasionou um incêndio em um poste no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (14).

De acordo com testemunhas, o veículo arrastou a fiação da Rua Olívio Câmara e só parou de trafegar na Rua Marechal Deodoro. Por causa do acidente, vários fios ficaram jogados no chão e um poste incendiou. Houve registro de explosões no local.

Segundo os moradores da região, a fiação da via é baixa e não seria o primeiro acidente do tipo ocorrido no local. Os moradores dos trechos atingidos chegaram a ficar sem energia.

Uma equipe da Enel foi acionada para fazer os reparos na rede elétrica e normalizar a situação na região.