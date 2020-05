Caminhão com 144 mil cigarros contrabandeados do Paraguai é apreendido no Crato

Agentes da 2ª Companhia de Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) de Juazeiro do Norte apreenderam na Estrada do Belmonte, no município do Crato, um caminhão com 144 mil cigarros contrabandeados, na tarde de terça-feira (5), por volta das 17 horas.

O material, com origem do Paraguai, estava dividido em 144 caixas, dentro da carroceria do veículo, escondido por trás de fenos.

Conforme a Polícia Militar, os policiais estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando o caminhão passou pela equipe, no sentido Ceará-Pernambuco.

Os agentes acharam a atitude suspeita e quando entraram na viatura para abordar o veículo, o motorista saiu em alta velocidade. Houve uma perseguição e o motorista foi abordado pelos policiais após um quilômetro do ponto inicial.

Raimundo Maurício da Silva Gomes, de 23 anos, residente na cidade de Icó, informou a polícia que estava transportando uma carga de feno. Os cigarros foram localizados após buscas na carroceria.

O caminhoneiro e o material foram levados para a Delegacia de Polícia Federal, em Juazeiro do Norte. No local, o delegado Bruce Miler da Rocha Gaspar autuou Raimundo Maurício em flagrante, por importar ou exportar mercadoria proibida.