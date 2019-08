Caminhão carregado de madeira ilegal é apreendido na BR-116, em Milagres

Um caminhão foi apreendido com carregamento de madeira ilegal e o motorista foi detido, durante a tarde do último sábado (17), na BR-116, no km 478, em Milagres, Interior do Ceará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram encontradas drogas no interior do veículo.

Segundo os agentes, durante a fiscalização, o motorista de 30 anos apresentou documento falso relativos à origem da madeira. No interior da cabine, foram encontrados 10 gramas de cocaína, 38 unidades de comprimidos proibido pela Anvisa usados para inibir o sono e um comunicador clandestino.

O condutor foi detido e levado para a Polícia Federal em Juazeiro do Norte. O homem foi autuado nos crimes de uso de documento falso, porte de droga para consumo, transporte de madeira sem licença válida e por desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação.