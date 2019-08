Caminhão bate em carro parado em acostamento na BR-020 e deixa uma pessoa morta

Um homem morreu após um caminhão bater no carro que ele estava, no quilômetro 376 da BR-020, em Caucaia, na tarde deste domingo (4). O caminhão tombou na rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio estava parado no acostamento devido uma pane elétrica. Duas passageiras do carro, que não tiveram a identidade revelada, foram socorridas por uma ambulância do Samu com ferimentos leves.

De acordo com uma testemunha, a vítima é o condutor Ítalo Jason Pereira, de 20 anos. Ele havia saído de Fortaleza com destino a Canindé. No momento do acidente, o jovem estava acompanhado da mulher e da cunhada.

Equipes da PRF estão no local orientando o trânsito.