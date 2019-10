Camilo Santana convoca segunda turma de aprovados do concurso do Corpo de Bombeiros

Mais de 200 soldados da segunda turma aprovada no concurso público do Corpo de Bombeiros, em 2013, foram convocados pelo governador Camilo Santana durante live em seu perfil no Facebook na tarde desta terça-feira (22), para assumirem as funções.

Segundo o governador, 218 soldados vão tomar posse no dia 2 de dezembro deste ano, para já começarem, em seguida, os trabalhos nas corporações militares.

"Quero informar convocação dos nossos 218 soldados da segunda turma dos aprovados do concurso dos bombeiros. Eles vão tomar posse e assumir as atividades já para trabalhar no dia 2 de dezembro, como servidores públicos e soldados da corporação", disse Camilo.

Durante a live, o governador relatou sobre as medidas que tem tomado para fortalecer instituições de segurança pública do estado. "Tenho feito esforço muito grande para que a gente possa, cada dia mais, fortalecer as nossas instituições de segurança pública. E essa é mais uma demonstração do nosso esforço e do nosso compromisso com o estado e reconhecimento pelo grande trabalho que o corpo de bombeiros presta ao povo cearense".