Camilo anuncia "cidade cenográfica" e estande de tiros para formação de profissionais de segurança

Uma “cidade cenográfica”, um estande de tiros e um tanque de 12 metros de profundidade serão agregados à formação de agentes de segurança treinados pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp-CE). Os equipamentos foram anunciados pelo governador Camilo Santana, na manhã desta segunda-feira (4), durante visita à instituição, e estão orçados em R$11 milhões.

Um prédio de quatro andares será construído para simular a atuação dos profissionais. “Vamos ter apartamentos e ambientes criados para trabalhar a ação da Polícia nesse ambiente, situação de busca e a apreensão, como fazer uma vistoria do Corpo de Bombeiros, como os peritos atuam numa cena de crime”, detalhou Camilo.

Também foi autorizado processo de licitação de um estande de tiros indoor, ou seja, totalmente fechado e com isolamento acústico, para treinamento de policiais militares e civis no manejo de armas tanto leves como pesadas.

O terceiro aparelho anunciado é um tanque de mergulho de 12 metros de profundidade “para que os bombeiros façam trabalho em águas escuras”, já que a Aesp já conta com piscinas olímpicas. Ao todo, a Academia também possui 38 salas de aula.

“Os três equipamentos são fundamentais. Vamos fazer a melhor Aesp do Nordeste e uma das melhores do País. Ela é um equipamento fundamental que está por trás do treinamento dos nossos profissionais”, salientou o governador. No entanto, ele não deu prazo para o início do funcionamento dos aparelhos.