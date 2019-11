Câmeras mostram assalto à mão armada dentro de shopping de Fortaleza

Câmeras do circuito interno de uma loja de jóias registraram um assalto à mão armada dentro de um shopping de Fortaleza por volta de 19h40 desta sexta-feira (8). A polícia do 10º Distrito Policial está investigando o crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirma que um boletim de ocorrência já foi registrado. "A Polícia Civil está em diligência e orienta que as vítimas devem comparecer ao 10° DP com o objetivo de colaborar com as investigações repassando mais informações”, reforça.

O suspeito levou peças de ouro como anéis, cordões, pingentes e brincos.

As imagens mostram uma funcionária do estabelecimento sentada próximo ao balcão da loja quando o homem entra e já saca uma arma de fogo da cintura. Só havia a funcionária na loja. Ele anuncia o assalto e entrega um saco plástico para que a mulher coloque dentro os objetos de valor.

Durante quase todo o tempo em que fica na loja, o homem mantém a arma à vista. Do lado de fora é possível perceber o movimento normal do shopping.