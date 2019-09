Câmera grava momento em que policial do Raio resgata brinquedo em Canindé; Veja vídeo

Apreender armamento ilegal e entorpecentes ilícitos faz da rotina dos agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Um vídeo, no entanto, de um brinquedo sendo retirado do calçamento de uma rua do Bairro Cachoeira da Pasta, em Canindé, gravado no penúltimo sábado de agosto, 24, demonstra atitude divergente.

Uma câmera de segurança gravou o resgate de um brinquedo que se encontrava no meio da rua por um soldado, componente do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE. Nas imagens, uma viatura do órgão trafegava em velocidade, aparentemente lenta, quando dá ré e para ao lado de um objeto. Um dos policiais, então, que estava no banco de trás do carro, sai do veículo, retem o objeto e o desloca até a caixa de registro de energia de uma das casas da vizinhança local.

O pai da criança, que havia perdido o brinquedo, uma réplica do Mjölnir, o martelo do Thor, herói das histórias em quadrinhos e filmes, afirmou que o menino teria posto o objeto em cima do porta-malas do carro e o homem, ao sair de casa com o veículo, não percebeu a existência do pertence, deixando, assim, este cair na rua.

Ao voltar para casa, o homem disse que o martelo estava junto ao medidor de energia elétrica de uma casa vizinha a dele. Querendo ter conhecimento de como o brinquedo do filho fora resgatado, o pai assistiu às imagens da câmera de segurança da residência onde mora, nas quais constatou que os responsáveis pelo ato foram policiais do CPRaio.

O agente que teve a iniciativa de salvar o brinquedo, identificado como soldado Geonilson, afirmou que estava em um patrulhamento normal e a atitude fazia apenas parte do trabalho como policial. Já o pai da criança disse que irá divulgar o vídeo para disseminar o “trabalho de solidariedade e respeito do Comando de Policiamento.”