Câmera flagra homem furtando celular dentro de box na Aldeota

Câmeras de segurança flagraram um homem furtando um aparelho celular dentro de um box que comercializa plantas na Praça das Flores, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O caso aconteceu na manhã do último sábado (28), por volta das 9h15.

As imagens mostram o homem do lado de fora do estabelecimento momentos antes do crime. Depois o suspeito entra no local, pega o aparelho que estava em cima de uma mesa, coloca no bolso e sai.

O celular pertencia a uma funcionária do box, que logo em seguida percebeu que o aparelho havia sido levado, porém o suspeito já havia fugido.

A vítima registrou um Boletim de Ocorrência no 2º Distrito Policial, no Meireles.