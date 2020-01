Câmera de carro flagra assaltantes roubando veículos no meio da rua em Fortaleza

Um homem foi preso momentos após roubar, juntamente com um comparsa, três carros na manhã desta segunda-feira (27) em Fortaleza. A câmera de um dos veículos roubados flagrou o exato momento em que criminosos descem de uma caminhonete à frente, tomam de assalto o carro em que a câmera está e seguem até encontrarem um terceiro veículo estacionado, que é furtado. O 15º Distrito Policial investiga os roubos.

Conforme a polícia, a dupla armada assaltou uma residência na manhã desta segunda-feira (27) no bairro Papicu e roubou uma Hilux. Em seguida, os suspeitos fugiram no veículo para assaltar outros carros.

Câmeras de segurança de um veículo modelo Cherry, que também foi alvo dos criminosos, flagraram o momento em que um dos suspeitos desce da Hilux com uma arma na mão e sai na direção do veículo Cherry. O segundo assaltante sai logo em seguida da Hilux, que é automática e acaba colidindo com um carro estacionado.

Ainda segundo a polícia, depois de roubar dois carros, a dupla armada roubou um veículo modelo Vectra que estava estacionado na Praia do Futuro. O dono do carro relatou à polícia que estacionou o veículo, foi fazer caminhada e quando retornou, o carro já não estava mais no local onde foi deixado.

Assaltante preso

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Gabriel Victor Neris dos Santos, de 20 anos, suspeito de participar do crime, foi preso por equipes do Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar do Ceará momentos após os assaltos cometidos por ele e um comparsa.

O suspeito já tinha antecedentes criminais por roubo a veículos e usava tornozeleira eletrônica. Ele foi localizado dentro de uma residência no Bairro Cais do Porto após a polícia monitorar a tornozeleira dele. O 15º Distrito Policial investiga os crimes cometidos por Gabriel Victor e outro comparsa, que segue foragido.