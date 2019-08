Cabo do Corpo de Bombeiros em regime semi-aberto por homicídios é baleado no Jardim Iracema

A polícia registrou na noite desta sexta-feira (30) um ferimento por arma de fogo que vitimou um cabo do Corpo de Bombeiros no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. O militar, que não teve a identidade revelada, é condenado por dois homicídios e cumpre a pena no regime semiaberto.

O cabo foi socorrido para uma unidade hospitalar orientado e consciente, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele estava afastado das funções operacionais e seu processo de demissão está em andamento.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que irá fazer levantamentos para saber se o crime tem relação com os homicídios cometidos pelo cabo dos bombeiros.