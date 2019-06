Cabeleireiro suspeito de matar companheira e enteada de dois anos a facadas é capturado em matagal

A Polícia Militar de Itapipoca capturou na madrugada desta quarta-feira (12), escondido em um matagal, o cabeleireiro suspeito de matar a companheira e a enteada de dois anos a facadas no Bairro Estação, no interior do Ceará.

O homem identificado como Francisco Marlin Oliveira Lima, de 41 anos, foi localizado por volta de 0h30, na localidade de Santarém, na Serra da Assunção.

Conforme a PM, o suspeito que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça no último domingo (9) ficará detido na cadeia pública do município de Trairi.

O cabeleireiro efetuou vários golpes de faca contra a doméstica Maria Erisvalda Frota, 31 anos, e a filha dela, Maria Cecília Frota, dentro da casa onde os três moravam. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta que foi encontrada pela polícia dentro de um açude.

Um irmão da vítima declarou que o casal brigava com frequência por causa dos ciúmes de Lima em relação ao pai da menina.

As buscas pelo cabeleireiro contou com equipes da PMCE, por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG), e da Polícia Civil nas diligências.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS foi deslocada para região para dar apoio ao cerco policial.