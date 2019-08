Cabeleireiro é morto a facadas e adolescente fica ferido em Barbalha

Um cabeleireiro identificado como Marcos Antônio Sampaio, 36 anos, foi morto a facadas, e um adolescente que estava com ele ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (12) no Centro de Barbalha. De acordo com a Polícia Militar, um homem suspeito invadiu a residência da vítima e atingiu os envolvidos. O jovem, de 17 anos, foi socorrido para o Hospital São Vicente de Paulo.

"Ele [o suspeito] chegou usando um capacete na cabeça e desferiu golpes de faca nesse cidadão. O adolescente disse que estavam deitados, um na cama e outro na rede. Está todo mundo estranhando como um fato desse aconteceu com um rapaz desse", explicou o subtenente Marcos Antônio, da Polícia Militar.

Ainda segundo o agente, Marcos era querido na cidade e toda a população estranhou o crime. Familiares foram ao local e, muito abalados, não quiseram conversar com a reportagem.

Equipes da Polícia Militar e da Delegacia Municipal de Barbalha realizaram buscas na região para identificar o suspeito.