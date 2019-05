Cabeleireira é morta a tiros dentro de salão de beleza em Caucaia

Uma cabeleireira foi assassinada a tiros dentro do salão em que trabalhava, no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia, na noite desta terça-feira (30). Lígia Maria Oliveira da Silva, 35 anos, era a proprietária do estabelecimento.

De acordo com policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), homens armados invadiram o local e efetuaram vários disparos contra a vítima. Lígia foi atingida por dois tiros, um nas costas e outro na cabeça. Cápsulas de pistola calibre .40 e .45 foram encontradas no local.

Ainda conforme os agentes de segurança, a mulher não tinha antecedentes criminais e a Polícia vai investigar se o assassinato tem relação com o tráfico de drogas ou se foi feminicídio. A suspeita é de que pelo menos dois homens participaram do crime.