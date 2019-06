Cabeça do tráfico de drogas no Jangurussu é preso em operação da Polícia Civil

Um homem, apontado pelas autoridades como cabeça do tráfico de drogas no bairro Jangurussu, em Fortaleza, foi preso em uma operação da Polícia Civil realizada no último sábado (8) e domingo (9).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), George Matheus de Sousa Braga, 21 anos, estava em casa, no bairro Conjunto Palmeiras, quando foi surpreendido por agentes que foram até o local para capturá-lo. Ele já tinha antecedentes por tráfico e tentativa de homicídio, além de um mandado de prisão em aberto.

O suspeito ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes de segurança. Na ação, os policiais também capturaram um adolescente de 17 anos com 20 trouxinhas de maconha.

George Matheus foi encaminhado para o 30º DP, no Jangurussu, e transferido para uma unidade prisional. Os policiais levaram o adolescente para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e lavraram uma ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

“Nesse tipo de operação, onde as abordagens são mais estratégicas, conseguimos identificar e qualificar suspeitos que eram conhecidos por suas alcunhas, além de focar nos pontos críticos evitando que novos crimes ocorram, pois demonstra que a polícia está presente diariamente e não só com o objetivo de prender, mas de inibir o crime”, disse Maurício Júnior, titular do 30° Distrito Policial.