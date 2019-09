Busca por traficante tem troca de tiros e um suspeito preso no Canindezinho

A polícia trocou tiros com criminosos durante as buscas por um traficante conhecido como Edmilson, no Bairro Canindezinho, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (13).

Os agentes entraram em um matagal a procura do suspeito e foram recebidos a tiros. Três suspeitos conseguiram fugir, conforme a polícia.

Após o confronto, os policiais localizaram e prenderam um homem identificado apenas como Luiz Carlos. Com ele foram encontradas 600 gramas de crack, maconha e cocaína, divididos em papelotes, que estavam escondidos dentro de um pedaço de cano. Na ocasião, também foi apreendida uma balança de precisão, material para embalar a droga e uma faca.

Buscas estão sendo realizadas na região para tentar localizar os criminosos.