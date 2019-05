'Bracinho' é condenado a 24 anos e 3 meses de prisão pelo homicídio da menina Débora Lohany 

Walderir Batista do Santos, conhecido como 'Bracinho', foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio qualificado da menina Débora Lohany de Oliveira, de 4 anos de idade. A 5ª Vara do Júri do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, proferiu a decisão por volta das 22h45min desta sexta-feira (26), depois de pouco mais de 12 horas de julgamento.

A menina Débora Lohany foi sequestrada na noite do dia 27 de março de 2017, enquanto brincava na calçada de casa, entre a Rua Alecrim e a Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. No dia 7 de abril do mesmo ano, 11 dias após o desaparecimento da garota, o corpo foi encontrado na Via Expressa, próximo à Av. Pontes Vieira.

Em 13 de abril de 2017, seis dias após a localização do corpo da menina, 'Bracinho' foi preso pela Polícia Civil, no Piauí. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), ele matou Débora Lohany por desavenças com a família da criança. O caso teve grande repercussão na imprensa e gerou comoção na população cearense.