Bolsa pendurada em árvore mobiliza esquadrão antibombas em Fortaleza

Bolsa estava presa em uma árvore. População ficou com medo e ligou para a polícia Darley Melo

Uma suspeita de bomba no Bairro Vila União em Fortaleza mobilizou o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Ceará, na manhã desta terça-feira (29). Agentes de segurança receberam uma ligação anônima com a informação de que havia uma bomba dentro de uma mochila presa no galho de uma árvore, mas não foram encontrados explosivos.

A Secretaria da Segurança (SSPDS) informou por meio de nota que uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), esteve no local e encontrou uma bolsa pertencente a um homem em situação de rua, que foi localizado em seguida.

O comerciante Carlos Sampaio disse que ficou assustado com tanta equipe da polícia na rua. "Chegaram as viaturas fechando a rua e eu não sabia nem o que era. E quando olhei vi a bolsa lá no pé de árvore. Aí, disseram que não passava ninguém. Chegou o pessoal do esquadrão antibomba. Trabalharam para buscar essa bolsa e chegou o cara dizendo que a bolsa era dele", disse o comerciante.