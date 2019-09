Bilhete com plano de fuga é encontrado escondido em boca de detento em presídio, em Aquiraz

Agentes penitenciários flagraram um detento com um plano de fuga escondido na boca no último fim de semana, no Centro de Detenção Provisória (CDP), em Aquiraz.

O bilhete foi entregue momentos antes em visita do advogado, quando o interno estava com as mãos algemadas.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o conteúdo do papel trazia um plano de fuga detalhado para liberar presos encarcerados no CDP.

O detento flagrado vai responder um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), enquanto o advogado será denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil.