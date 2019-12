Bebê de quatro meses morre após pai adormecer sobre ele em Forquilha, no interior do Ceará

Um bebê de quatro meses morreu sufocado enquanto dormia em uma rede com o pai no bairro Cidade de Deus, em Forquilha, no interior do Ceará, na madrugada deste domingo (15).

Segundo o tenente e secretário da Segurança Pública da cidade, Batista Sousa, o pai adormeceu sobre a criança e o recém-nascido morreu asfixiado. O sexo do bebê não foi divulgado.

Policiais foram até a residência da família onde a morte aconteceu para os primeiros procedimentos. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral, onde será investigado.