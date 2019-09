Barco com carga de cigarros contrabandeados encalha próximo a Itapipoca

Um barco com carga de cigarro encalhou entre as praias de Mundaú (Trairi) e Baleia (Itapipoca), na manhã deste domingo (29). O barco permanece no local nesta segunda-feira (30), sob escolta de uma equipe do Comando Tático Rural (Cotar). A tripulação abandonou o barco. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), até a tarde de hoje, cerca de 20 mil carteiras de cigarros foram retiradas da embarcação, que continuará sendo descarregada na terça-feira (1º).

Equipes da 3ª Companhia do Batalhão de Turismo (BPTur) foram acionadas por meio de uma denúncia informando que o conteúdo no interior do barco estava sendo saqueado. "Ele já amanheceu encalhado. No sábado a maré estava bem alta. O pessoal fez o saque da mercadoria que estava no barco. Era uma carga de cigarros e pela marca não era nacional", contou o morador Everaldo Farias.

No local, os policiais do Batalhão de Turismo não identificaram suspeitos saqueando a carga. Os responsáveis pela embarcação não foram localizados pela polícia. Ainda segundo o BPTur, com a possibilidade da carga ter origem ilícita, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal.

Em nota a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do encalhe de uma embarcação, no dia 29 de setembro, na Praia da Baleia, em Itapipoca, e de imediato, a Capitania dos Portos do Ceará enviou uma equipe de Inspeção Naval para realizar perícias na embarcação e que foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido.