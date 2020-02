Barbeiro é morto por dois homens enquanto trabalhava, no bairro Henrique Jorge

Dois homens participaram do assassinato a um barbeiro na manhã desta sexta-feira (21) no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Segundo agentes que atenderam à ocorrência, os suspeitos tentaram assaltar a vítima, identificada como Nilson Capoeira, estava no estabelecimento em que atendia os clientes.

Ainda segundo a polícia, Nilson tinha uma arma de fogo no local e chegou a atirar contra os suspeitos. O disparo, contudo, não os atingiu. Nilson foi morto com um tiro na cabeça. Os dois homens fugiram correndo e não levaram nada.

Vizinhos relatam que Nilson trabalhava na barbearia do irmão, professor de tiro que já teve como alunos profissionais da segurança de Fortaleza.