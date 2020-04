Bando armado explode agência bancária em Groaíras durante a madrugada

Pelo menos cinco homens armados explodiram uma agência do Banco Bradesco no município de Groaíras, no Norte do Ceará, na madrugada desta sexta-feira (24).

Com a explosão, as áreas interna e externa do estabelecimento, bem como um caixa eletrônico ficaram completamente destruídos. Até a publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos havia sido identificado ou capturado pela polícia. Ainda não se sabe também o que eles teriam conseguido levar, após a ação criminosa.

Moradores relataram ter ouvido muitos tiros, de vários pontos da pontos da cidade, bem como o estrondo gerado pela explosão da agência. Após o crime, os suspeitos utilizaram motocicletas para fugir, indo em direção à zona rural do município.

Prejuízo

A agência bancária fica próxima à igreja matriz, no centro de Groaíras. Agora, com a destruição do prédio, moradores que precisem utilizar os serviços da instituição financeira deverão arcar com as despesas para se deslocar até outras cidades da região, como Cariré e Sobral.

A última vez que um posto bancário havia sido atacado em Groaíras foi em novembro 2018, quando uma quadrilha armada explodiu durante a madrugada uma agência do Banco do Brasil, também localizada no centro da cidade. Durante a ação, quando houve troca de tiros entre os assaltantes e os policiais.