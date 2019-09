Bandidos tentam explodir agência bancária de Umirim, mas fogem sem levar dinheiro

Um grupo criminoso tentou explodir, na madrugada desta segunda-feira (9), uma agência bancária do Banco do Brasil, no centro de Umirim, na Região Norte do Ceará. De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos usaram uma picareta para quebrar a porta de vidro da agência e entrar no banco.

A polícia afirmou para o Sistema Verdes Mares que o grupo, depois de entrar na unidade bancária, tentou arrombar um dos caixas eletrônicos utilizando explosivos. Apenas um parte, contudo, foi detonada. Após a explosão, os criminosos fugiram sem levar nada. A polícia afirmou que a agência só funcionava administrativamente e que não estava aberta para clientes.

Os policiais realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso até a publicação. As câmeras de segurança da região devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos.

Segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará, 14 agências bancárias foram atacadas por assaltantes este ano.