Bandidos rendem cliente e funcionários em assalto a lava-jato no Parque Dois Irmãos

Bandidos renderam um cliente e funcionários durante um assalto em um lava-jato no Conjunto Veneza Tropical, no Bairro Parque Dois Irmãos, nesta segunda-feira (17). Os suspeitos amarram e trancaram as vítimas em uma sala de espera do estabelecimento. As câmeras de segurança registraram parte da ação.

Nas imagens, é possível ver os dois suspeitos chegando a pé quase no mesmo instante em que um cliente chega em um carro. Os homens abordam o cliente no carro e os quatro funcionários que estavam sentados. As vítimas são vistas caminhando em direção a uma sala do estabelecimento.

As imagens não mostram o que ocorreu em seguida, quando todas as vítimas foram amarradas e trancadas na sala. De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam armados e pediam dinheiro.

Os criminosos levaram objetos pessoais do cliente, dinheiro, e uma máquina para fazer polimento de carros. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial, no Bairro Cidade dos Funcionários.