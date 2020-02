Bandidos arrombam Central de Artesanato de Juazeiro do Norte duas vezes em menos de 24 horas

Bandidos arrombaram, na madrugada desta quinta-feira (13), a Central de Artesanato do Ceará (CeArt) de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. A CeArt está localizada no Bairro Santa Teresa. De acordo com funcionários é o segundo arrombamento que é registrado no local em menos de 24 horas. Um outro arrombamento foi registrado na madrugada de quarta-feira (12).

Ainda conforme os funcionários, no primeiro arrombamento, os suspeitos levaram acessórios da cozinha, como um fogão, um liquidificador, panelas elétricas e outros objetos da cozinha. Depois do primeiro arrombamento, a administração da CeArt colocou cadeados nos portões. Nesta quinta, os bandidos quebraram os cadeados, entraram no local, porém não conseguiram levar nada.

A administração da CeArt registrou um boletim de ocorrência. Até a manhã desta sexta-feira (14), ninguém foi preso. O prédio da CeArt serve de apoio aos artesãos da Região do Cariri. Os artesãos participam de cursos e expões algumas peças e guardam maquinário.