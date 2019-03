Bandidos arrombam banco em Tianguá, mas não conseguem levar dinheiro do cofre

Na madrugada desta quarta-feira, 6, por volta das 2h, ocorreu uma tentativa de roubo contra a agência do Banco do Brasil, no município de Tianguá, na Região da Ibiapaba. Os ladrões não conseguiram efetuar o arrombamento do caixa eletrônico, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a secretaria, as janelas da agência da parte lateral foram danificadas. Os agentes realizaram uma inspeção dentro do banco e foi observado que nada foi levado.

Equipes da Polícia Militar de Tianguá e de cidades vizinhas realizam buscas na região com objetivo de prender os suspeitos. Até o fim da manhã desta quarta, ninguém foi preso.