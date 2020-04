Bandidos armados explodem agência bancária de Umirim, no norte do Ceará

Um grupo armado explodiu uma agência bancária do Bradesco em Umirim, a 91 km de Fortaleza, no início da madrugada desta terça-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, por volta das 2h30, pelo menos sete homens armados invadiram a agência do Bradesco da cidade e explodiram a agência. O estabelecimento ficou destruído.

Depois do ataque ao banco, os criminosos fugiram em um carro branco, mas abandonaram o veículo em uma estrada vicinal da zona rural do município e continuaram a fuga em motocicletas, no sentido Itapajé, município próximo.

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar de Pentecoste, que atende à área. Ainda não se sabe que os criminosos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro.

Patrulhas do Batalhão de Comando Tático Rural (Cotar) e policiais das cidades de Pentecoste, Tejuçuoca e Itapipoca foram enviadas à região para dar apoio às equipes locais com objetivo de prender os suspeitos.