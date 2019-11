Bancária luta com assaltante na Aldeota; é a 2ª ocorrência de roubo no local em uma semana

Uma bancária foi jogada no chão ao lutar com um homem que a assaltava, na Rua Maria Tomásia, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. De acordo com as imagens de uma câmera de segurança, ela saía do carro quando foi abordada por um homem, que levou a bolsa dela. Moradores da região afirmam que constantemente há assaltos no local.

O crime aconteceu na mesma região onde um suspeito de assalto acabou morto no último dia 19. A Polícia Militar afirma que, no caso ocorrido há uma semana, três homens estavam em duas bicicletas praticando roubos. Uma pessoas identificada atirou contra um deles.

No caso desta terça-feira, após o assalto, o suspeito saiu em uma moto com um comparsa que o aguardava. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe da Polícia Militar atendeu à ocorrência, mas nenhem suspeito foi identificada. Nestes casos, a recomendação da polícia é não reagir.

De acordo com Narcélio Freire, gerente de um escritório nas proximidades, a mulher assaltada na manhã desta terça-feira estava indo matricular a filha em um colégio da região. "Nós ajudamos a senhora a fazer ligações pra polícia, trabalho, bloquear cartões e, ao bloquear o cartão, ele descobriu que os bandidos já haviam feito um pagamento de Netflix no valor de R$ 45,00", conta Freire.

O gerente afirma que a insegurança é constante no local e que já furtaram os refletores e correntes do escritório onde trabalha.