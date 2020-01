Baiano suspeito de cerca de 20 homicídios é preso em pousada no Ceará

Um homem natural do estado da Bahia foi preso neste sábado (25) ao sair de uma pousada na cidade de Jardim, no sul do Ceará. De acordo com a polícia, ele é suspeito de participar de cerca de 20 homicídios na cidade de Guanambi e outras cidades vizinhas, no estado baiano.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Ceará, Fabiano Almeida dos Santos tinha três mandados de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça da Bahia, onde teria cometido os crimes. Após uma troca de informações entre policiais civis do Ceará e da Bahia, os agentes fizeram campana próximo a uma pousada no município de Jardim.

O suspeito foi avistado saindo do prédio na companhia da mulher e de um primo. Durante a abordagem ele tentou negar ser a pessoa procurada e chegou a apresentar um documuento falso, mas logo teve a verdadeira identidade revelada ao ser questionado pelos agentes.

Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi instaurado um inquérito policial em flagrante por uso de documento falso. Ele está à disposição da Justiça. A Polícia Civil da Bahia já foi notificada sobre a prisão.