Avô e neta são atingidos por bala perdida durante tiroteio entre criminosos no Bairro Bom Jardim

Um homem com aproximadamente 60 anos e a neta dele foram atingidos de raspão por balas perdidas durante um tiroteio entre criminosos no bairro Bom Jardim, na noite desta quinta-feira (6). Os dois foram atingidos de raspão quando caminhavam por uma calçada, segundo a polícia. Três suspeitos foram presos e duas armas apreendidas.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e, em seguida, transferidas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Os policiais militares disseram que estavam realizando um motopatrulhamento de rotina quando ouviram tiros na Rua C. Ao chegarem na via, conseguiram interceptar o veículo onde estavam os três homens. Um segundo veículo, também envolvido na ocorrência, não foi localizado.

Os suspeitos foram identificados como Igor Matos de Araújo, de 22 anos, Pedro Henrique de Sales, de 19 anos, e Francisco Walisson dos Santos Santiago, de 20 anos de idade.

Ainda conforme os agentes, o veículo em que estavam os homens estava com a placa clonada. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para o 32º Distrito Policial, localizado no Bairro Granja Lisboa.