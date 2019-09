Auxiliar de serviços gerais morre ao cair em maquinário que tentava limpar em Iguatu

O funcionário de uma empresa de fabricação de cerâmica morreu ao cair no interior de uma máquina que tentava limpar, na zona rural do município de Iguatu, no centro-sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 23h da segunda-feira (9), mas foi divulgado nesta quarta-feira (11).

Segundo informações da Polícia Civil de Iguatu, o auxiliar de serviços gerais de 22 anos, tentava retirar uma pedra que atrapalhava o funcionamento de uma das máquinas. O funcionário perdeu o equilíbrio e caiu na parte interna do equipamento, batendo com a cabeça. Ele não resistiu e morreu no local.

O delegado de Iguatu, Marcos Sandro Lira, comentou que “um inquérito policial foi instaurado para apurar se a empresa se omitiu em alguma circunstância”. Outros funcionários e os gerentes devem prestar esclarecimentos à polícia sobre o caso.

A polícia investiga ainda se o auxiliar de serviços gerais havia recebido alguma orientação e os equipamentos de segurança necessários para exercer sua função.