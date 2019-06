Aulas são suspensas em Escola Municipal após boatos de invasão no Bairro Barroso

As aulas foram suspensas na Escola Municipal Professora Maria Antonézia Meireles e Sá, após boatos de ameaças de invasão, na manhã desta quarta-feira (19), no Bairro Barroso. A Polícia Militar negou os boatos e informou que o caso vai ser investigado pela Polícia Civil para apurar de onde partiram as inverdades.

O Sistema Verdes Mares conversou com a mãe de um aluno que informou que existiram as informações que a escola seria invadida na manhã desta quarta-feira. A mulher, que não quis se identificar, disse que ela e todas as mães estão preocupadas com o fato.

"Me sinto indignada e com muito medo. Ninguém sabe se são só boatos. Me sinto impotente em não poder tirar ele de lá. Meu filho é um bom menino, bem educado. Eu fico com o coração partido", disse a mãe.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que a escola não está fechada e que não teve aula devido a falta de comparecimento dos alunos. Informou ainda que haverá aula na tarde desta quarta-feira e durante a sexta-feira (21).

Já a Polícia Militar informou que as aulas foram suspensas nesta quarta-feira para a segurança dos alunos e funcionários. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo diretor da escola e o caso será investigado na tentativa de descobrir de onde iniciaram os boatos.