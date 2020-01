Atriz de novela e namorado têm celulares roubados no bairro Meireles

A atriz Renata Dominguez e o namorado, relações públicas, Leandro Gleria, entraram para as estatísticas das vítimas dos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) no Ceará. O casal foi vítima de assalto no entorno de uma sorveteria no bairro Meireles, em Fortaleza. O crime aconteceu por volta das 23h30 do último sábado (4).

O casal foi abordado por dois homens armados e com capacetes, vindo em uma moto. Da atriz foram roubados a bolsa, um iPhone 11, maquiagens e documentos. O criminoso também roubou outro iPhone 11, de Leandro Gleria.

O Sistema Verdes Mares apurou que a última localização dos aparelhos eletrônicos das vítimas apontou que os itens estavam na Favela dos Índios, no bairro Papicu. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) da Polícia Civil do Ceará.

Renata e Leandro passaram dias hospedados em um hotel de luxo em Jericoacoara, praia frequentada por muitos artistas durante o Réveillon. As últimas postagens nas redes sociais das vítimas foram feitas antes do roubo.