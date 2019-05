Atingido por carro, poste cai e mata mulher que estava em garupa de moto

Uma mulher morreu após a moto em que estava ser atingida por um poste na manhã desta segunda-feira (22). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE-CE) informou para o Sistema Verdes Mares que o acidente foi registrado por volta das 5h40, na Avenida Godofredo Maciel, no Bairro Mondubim, em Fortaleza.

A polícia afirmou que condutor de um veículo Palio perdeu o controle e atingiu o poste, que caiu e atingindo uma moto. A mulher que estava na garupa identificada como Tainan Maria Ferreira da Silva, de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Davi Silva dos Santos, de 23 anos de idade, condutor da motocicleta foi atingido pelo poste e teve ferimentos leves. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o encaminhou para o hospital.

O motorista do carro identificado como Alex Fabian de Oliveira Carvalho sofreu uma pancada forte no tórax e também foi atendido pelo Samu e levado para um hospital. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e Perícia Forense (Pefoce) estão no local e investigam as causas do acidente.