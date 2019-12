Atestados médicos e diplomas falsificados são apreendidos com casal no Conjunto Palmeiras

Um homem e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira (10) suspeitos de cometer crime contra a fé pública ao falsificar atestados médicos e certificados escolares, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, José Cleison Paz Parente, 62 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, e Maria Luzanira Silveira da Silva, 59, sem antecedentes, foram encontrados em um apartamento do bairro após investigações do 30º Distrito Policial, onde diversas pessoas registraram boletins de ocorrência sobre falsificação de documentos.

No apartamento do casal foram apreendidos diversos diplomas, certificados, carimbos e atestados médicos, todos falsificados. A dupla foi levada para a delegacia e autuada em flagrante por falsificação de documento público.