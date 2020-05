Atentado deixa uma criança de três anos e dois homens baleados em Itarema

Uma criança de apenas três anos e outros dois homens foram baleados durante um atentado em Itarema, neste domingo (24).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos chegaram armados próximo à casa onde os dois estavam, no bairro Gargoê, e efetuaram os tiros.

Um deles atingiu a criança no pé e ela não corre risco de morte, acrescentou a pasta, em nota.

A criança e os dois homens foram socorridos, mas não há informações sobre o estado de saúde dos adultos.

Segundo a Pasta, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) está em diligência para capturar os autores da tentativa de homicídio. "Composições do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi/Cotar), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e da subagência de inteligência do 11° Batalhão da Polícia Militar (BPM) estão em campo neste momento", informou.

As investigação estão a cargo da Delegacia Municipal de Itarema da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Denúncia sob sigilo

De acordo com a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da secretaria, e para o (88) 99669-1983, da Delegacia Municipal de Itarema. O estado afirma garantir o sigilo e o anonimato.