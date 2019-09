Ataques chegam ao 11º dia no Ceará; posto de combustível e caminhão são incendiados

A onda de ataques chega ao 11º dia seguido no Ceará. Na madrugada desta segunda-feira (30), um posto de combustível desativado foi incendiado no município de Maracanaú. A outra ocorrência foi contra um caminhão que estava estacionado no bairro Passaré, em Fortaleza. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) contabiliza, nos últimos 10 dias, pelo menos 109 ataques e 147 suspeitos de envolvimento nas ações capturados, sendo 114 adultos e 33 adolescentes.

Posto de combustíveis e caminhão

O posto localizado na Avenida José Holanda do Vale, em Maracanaú, foi alvo de ataque por pelo menos seis criminosos. Eles invadiram o local, depredaram janelas, quebraram objetos e atearam fogo na loja de conveniência. Em seguida, jogaram coquetéis molotov e fugiram, de acordo com a Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros foi até o local e conseguiu controlar as chamas. Não houve feridos.

Em Fortaleza, no bairro Passaré, um incêndio foi registrado contra um caminhão. De acordo com moradores, criminosos atiraram garrafas com gasolina contra o caminhão. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas antes de o fogo atingir parte da fiação elétrica.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o bairro e recolheu várias garrafas. Uma delas, não acionada, foi encontrada embaixo de um pneu do veículo. O caminhão ficou com o painel e toda a cabine do motorista destruída. O proprietário não chegou a contabilizar o prejuízo, mas estima que será alto.

Reforço policial

O titular da SSPDS, André Costa, afirmou que a onda de violência é uma reação dos detentos que querem a volta de "regalias" nos presídios do Ceará. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os ataques têm ligação com supostas torturas ocorridas dentro das unidades prisionais. A facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) é tida como a autora das ações criminosas.

Para combater a criminalidade, o Governo optou por reforçar o policiamento nas vias públicas e transferir dezenas de presos chefes de facção. As medidas reduziram o número de ataques, por dia. Mais de 500 presos já foram transferidos de penitenciárias estaduais na tentativa de desarticular a organização responsável por ordenar e executar os atentados.

Transferência de líderes de facções

Um dos transferidos para presídio federal é o paraibano Ednal Braz da Silva, 46, o 'Siciliano'. O homem pertence à cúpula da Guardiões do Estado. Em nota, a SSPDS divulgou que "o isolamento de chefes como 'Siciliano' em unidades federais é uma medida utilizada com o objetivo de enfraquecer a atuação de grupos criminosos".

A reportagem apurou que a maior parte dos presos pelos ataques afirma, em depoimentos, não pertencer à GDE, mas assumem ser simpatizantes da organização. Há também aqueles que informaram ter conhecimento de que a área onde residem é território dominado pela facção.

Dentre os que se disseram ser "simpatizantes" da facção local, estão os presos Gian dos Santos e Francisco Alisson Alves Gadelha. Santos é suspeito de participar de um ataque ocorrido na cidade de Pindoretama, e Gadelha estaria incitando ações criminosas, fazendo apologia ao crime por meio de perfis nas redes sociais.

A Secretaria informou que Francisco Alisson Alves Gadelha foi preso em Maracanaú. Já Gian dos Santos foi capturado junto a um adolescente quando colocavam fogo em um canteiro. Gian teria confessado participação em uma tentativa de incêndio a um veículo. Em depoimento, Gian dos Santos acrescentou que tocou fogo "para ver a loucura no mundo".