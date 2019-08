Assaltos constantes geram reclamação em praça na Maraponga

Moradores do bairro Maraponga que habitam os prédios no entorno da Praça das Artes Leonilson convivem com o medo logo nas primeiras horas do dia. A população vem observando as ações de dois homens que se aproximam do local em uma moto e, ao se aproximarem do ponto de ônibus na Avenida Carlos Juaçaba, praticam assaltos.

"É logo cedo, quando tem menos gente na praça. Essa semana, teve um que aconteceu 7h, e outro 12h10. O pessoal vai trabalhar cedo, sai pra ir pegar o ônibus, aí eles assaltam", relata a dona de casa Rosivanda Santos.

Para tentar evitar a abordagem, alguns moradores aguardam para sair de casa somente alguns instantes antes da chegada do transporte. Eles afirmam que o policiamento só é feito no local a partir das 17h, quando há mais pessoas na praça. À noite, a frequência dos crimes é menor.

A principal reivindicação dos frequentadores da praça é por uma cabine fixa da Polícia Militar, que atue 24 horas por dia. Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que o policiamento no bairro vem sendo realizado, de forma constante e, como resultado disso, são feitas prisões diariamente, de acordo com informações repassadas pelo comandante da área. "Não obstante, a segurança no local será reforçada, com o intuito de identificar e prender os criminosos", acrescenta.