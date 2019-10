Assaltantes são presos em flagrante em Maracanaú, dentro de carro roubado um dia antes

A Polícia Militar prendeu três homens neste domingo (6), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeitos de roubarem um veículo do estacionamento de uma farmácia na capital cearense no último sábado (5), no bairro Rodolfo Teófilo. De acordo com a polícia, os três suspeitos abordaram o proprietário do carro, anunciaram assalto e fugiram em seguida.

Policiais faziam ronda quando foram informados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que o veículo roubado teria sido visto no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Grande Fortaleza, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após diligências no local, policiais militares avistaram o automóvel em frente a uma residência na rua Manuel Ferreira de Sousa, e se aproximaram dele, momento em que notaram a presença dos três suspeitos dentro do carro. Os agentes fizeram abordagem e os suspeitos desceram do veículo.

Ainda segundo a SSPDS, os suspeitos foram identificados como Robson Oliveira dos Santos, 18 anos, que já tinha passagens pela polícia, enquanto menor, por receptação e dano; Vitor Emanuel de Souza, 20 anos, com antecedentes criminais por uso de drogas; e Jonh Carlos de Oliveira Lima, 18 anos, sem antecedentes criminais.

Eles foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram autuados em flagrante por roubo. O veículo recuperado foi devolvido ao dono.