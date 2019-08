Assaltantes são presos após perseguição policial no bairro Jardim das Oliveiras

Dois homens que assaltavam no bairro Jardim das Oliveiras em um carro prata foram presos após perseguição policial na manhã deste sábado (17). O assalto aconteceu na Avenida Doutor João Maciel Filho. A dupla - que responde por assalto - levou pelo menos 3 bolsas e celulares. Segundo informações policiais, eles teriam roubado uma mulher em uma parada de ônibus, situada na Rua General Caiado de Castro. Durante buscas pelos infratores na região, a composição conseguiu localizar o veículo próximo a um supermercado.

Eles foram identificados porque uma das vítimas reconheceu a bolsa levada por eles.

Durante a perseguição, o veículo utilizado para fuga veio a colidir com um ônibus que estava parado no local. Os suspeitos foram capturados, e encaminhados para o Instituto José Frota (IJF), onde encontram-se sob escolta policial. As investigações sobre o caso estão a cargo do 13º Distrito Policial, responsável pela área.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), e prenderam dois suspeitos de roubo a pessoa na manhã deste sábado (17). A ação ocorreu no bairro Parque Manibura, na Área Integrada de Segurança 07 (AIS 07).

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou para o número (85) 3101-2049 do 13° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.